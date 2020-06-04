Зеленский объяснил, почему был в кафе в Хмельницком без маски: полиция отреагировала

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если его визит в кафе в Хмельницком, где он и его спутники были без масок, признают нарушением карантина.

Об этом он сказал журналистам в ходе своего визита в Хмельницкую область.

“Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил… Меня… пригласили, я зашел — все там проверили“, — пояснил Зеленский.

Кроме того, резонансное посещение кафе прокомментировал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который тоже там присутствовал. По его словам, они зашли в кафе не только за кофе, но и проверить, как выполняются санитарные нормы.

“Мы вчера шли по улице, хотели взять кофе себе. Рестораторы, как и другой бизнес, хотят открыться раньше, — они обратились к нам: смотрите, мы уже готовы выполнять ваши нормы. Мы просто зашли проверить… Было все соблюдено так, как прописано в наших нормах. Я сидел подальше, контролировал“, — заверил он.

В свою очередь, в МВД заявили, что полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантинных норм Владимиром Зеленским и его спутниками при посещении кафе в Хмельницком и привлечении их к ответственности.

“Полиции не впервой штрафовать президента. Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос“, – заверили в МВД.

Как сообщал “источник”, 4 июня народные депутаты пришли в Верховную Раду без масок и перчаток. Защитные средства были лишь у некоторых из них. Однако даже не все надевали маску по правилам, а носили ее на подбородке.