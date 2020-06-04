В Станично-Луганском районе начались работы по ремонту объектов, пострадавших в результате бури

В Станично-Луганском районе проводятся работы по ликвидации последствий непогоды в ночь с 29 на 30 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению крыши Нижнетепловской ООШ. Накануне были выделены средства для приобретения строительных материалов на общую сумму 90 тыс. грн. из материального резерва.

Также сегодня, 4 июня, состоялось очередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В ходе заседания члены комиссии заслушали информацию о ходе выполнения мероприятий по ликвидации последствий недавнего урагана, информацию от сельских, поселковых советов о количестве пострадавших домохозяйств и необходимых объемах строительных материалов для восстановления домов. Приняли решение о распределении строительных материалов из материального резерва.

Во время заседания, Сотенский сельсовет доложил, что полностью высчитал ущерб от урагана на территории села Михайловка, и на внеочередной сессии депутаты уже выделили из сельского бюджета 150 тыс. грн. на выплату материальной помощи жителям, у которых пострадали дома.