Бояться надо не людей на улицах: эксперт рассказал, как Путин может ударить по Украине

Если Россия решится на наступление на Украину с юга, она не остановится перед тем, чтобы инициировать массовые “народные” пророссийские выступления в юго-восточных регионах или устраивать террористические атаки.

Такие мысли высказал в интервью “источнику” бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым, а также эксперт ad hoc ОБСЕ Борис Бабин.

“Может быть все, что угодно. Они уже взрывали бомбы в Харькове и Одессе. По их логике, все это для них вполне приемлемо. Но я не думаю, что пророссийские акции будут массовыми, большой поддержки для России я не ожидаю. Но российская агентура во всех ветвях власти будет делать все, чтобы парализовать управление, исключить возможность военного сопротивления. Я бы боялся не людей на улицах, а людей в кабинетах – они значительно опаснее и там гораздо больше друзей России“, – отметил эксперт.

По словам Бабина, они будут заниматься дезорганизацией вооруженных сил, провоцировать развал гражданского управления, делать попытки сформировать пророссийский политический курс, блокировать экономику в условиях кризисной ситуации.

“Одно дело, если есть агент влияния в Генштабе, второе – в райадминистрации, третье – если группа депутатов поддерживают Россию в Верховной Раде, а четвертое – если, к примеру, заместитель председателя Офиса Президента, мягко говоря, не совсем проукраинский. И каждый из них будет уничтожать Украину из собственного кабинета в той мере, в которой способен“, – констатировал Бабин.

Детальнее читайте в материале “источника”: Россия планирует провокации против Украины, вопрос лишь в том, когда – Борис Бабин.