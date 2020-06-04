Обыски в известном вузе Киева: появились важные подробности и заявление полиции

В Киеве продолжают проводить обыски в университете им. Тараса Шевченко, только уже на юридическом факультете.

Об этом сообщил информагентству “Укринформ” пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик.

“Главное следственное управление Нацполиции совместно с СБУ проводит следственные действия на юридическом факультете университета в рамках уголовного производства, которое расследуется по статье 368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды – “источник”)”, – сказала она.

Блищик добавила, что подробный комментарий в полиции смогут дать после завершения следственных действий.

Как ранее сообщал “источник”, в конце мая прошли обыски в Национальном центре Довженко в Киеве, которые проводились в рамках уголовного производства по акту ревизии Государственной аудиторской службы.