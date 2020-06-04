Прекращение ежедневной дезинфекции, возобновление работы учреждений культуры и ресторанов: в Северодонецке очередное ослабление карантина

3 июня под председательством и.о. городского головы Вячеслава Ткачука состоялось заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

В соответствии с решениями Кабинета Министров Украины от 20.05.2020 и 03.06.2020 года и протоколов региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 28 мая и 02 июня, на заседании утверждены очередные смягчения карантинных мероприятий в городе Северодонецк.

С 3 июня года возобновляется работа инклюзивного-ресурсных центров и учреждений внешкольного образования, разрешается посещение занятий в учебных заведениях в группах не более 10 человек, проведение профессионально-практической подготовки, поэтапной и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования , подготовительных мероприятий к практической подготовки на производстве, лабораторных работ и тренажерных занятий, проведения аттестации соискателей высшего образования, профессионального предвысшего образования и соответствующих подготовительных мероприятий, получения документов об образовании, участие в образовательном процессе, связанном с образованием взрослых, в публичной защите научных достижений в форме диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятиях.

С 4 июня прекращается ежедневная дезинфекция проезжей части дорог, тротуаров, придомовых территорий, обработка подъездов, детских площадок и остановок общественного транспорта.

С 5 июня разрешается деятельность учреждений культуры (библиотек, музеев и галерей искусств, музыкальных школ, художественных школ, детской школы искусств, дворцов культуры и их филиалов), в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие; деятельности учреждений питания, в частности приема посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий, деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению (проживанию) проведения религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м; проведения аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года. С этого же дня лицам старше 60 лет больше не нужно соблюдать обязательства по самоизоляции.

Комиссия предоставила ряд поручений, в том числе: