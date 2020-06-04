Экс-жена бывшего футболиста “Динамо” рассказала об ужасных последствиях ссоры с матерью игрока

Ирина Морозюк, бывшая жена экс-защитника киевского “Динамо” Николая Морозюка, рассказала об ужасных последствиях ссор с матерью футболиста.

Соответствующее признание девушка сделала в интервью ведущей “Нового канала”.

“Мама Коли меня не приняла. Она думала, что я его выбрала ради денег и что нас держит вместе только постель. У нас был грандиозный скандал, из-за которого у меня даже была угроза преждевременных родов“, – рассказала Морозюк.

Последствием этого конфликта, как отметила девушка, стало то, что в течение четырех последующих месяцев она была прикована к постели. Ей удавалось лишь вставать в туалет и сходить в душ.

Отметим, что Николай и Ирина, несмотря на расставание, продолжают общаться. Они воспитывают 5-летнего сына Илью.

Ранее “источник” сообщал, что экс-футболист “Динамо” расстался со скандальной супругой.