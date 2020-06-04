В России подростки зверски избили школьника и похвастались “подвигом” в сети: видео

В сети появилось видео, как подростки в Алтайском крае России 2 июня избили ровесника.

Как сообщает издание “Подъем”, личности нападавших установлены.

“Полицейские опрашивают подростков в присутствии законных представителей, опрашивают педагогов и родителей. В результате проверки по данному факту будет принято решение в соответствии с действующим законодательством“, – сообщили в местной полиции.

Опекун пострадавшего ребенка Елена Кондрашкина рассказала, что в результате избиения, мальчик попал в больницу с сотрясением мозга. По ее словам, он пас коз недалеко от дома и думал, что подошедшие подростки хотят познакомиться.

Кондрашкина отметила, что на видео попала лишь часть драки, дальше мальчика избивали под забором, пока соседка не увидела это и не отогнала подростков. Опекун добавила, что, придя вечером домой, мальчик смыл грязь и кровь и ничего ей не рассказал.

Следы избиения женщина заметила на следующий день и сразу же вызвала полицию. Кондрашкина считает, что ее ребенок не единственная жертва хулиганов. Женщина опасается, что нападавшие и их родители отделаются штрафом в 500 рублей, так как участвовавшие в драке несовершеннолетние.

Как сообщал “источник”, в Киеве подростки жестоко поиздевались над ровесницей и сняли избиение на видео.