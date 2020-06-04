Под Херсоном пронесся огромный смерч: пугающие фото и видео

В селе Хорлы Херсонской области 3 июня наблюдали масштабный и зрелищный торнадо.

Фото необычного природного явления в Facebook опубликовал Игорь Кибальчич.

“Еще один смерч внушительных размеров, вероятно, водяной (waterspout), был замечен Дмитрием Рыжко в селе Хорлы, Херсонская область 3 июня. На фото видно, что вихрь начал формироваться над водной поверхностью и затем уже вышел непосредственно на побережье полуострова Горький Кут“, – прокомментировал фото автор публикации.

Позднее он добавил, что после детального анализа других видеозаписей данного случая, оказалось, что это все же смерч мезоциклонного происхождения (торнадо).

Об этом в частности, свидетельствует вращение материнского облака и небольшой вторичный вихрь, “танцующий” вокруг основной воронки.





Как сообщал “источник”, на днях в Донецкой области зафиксировано необычное природное явление – по региону пронесся мощный торнадо.

Кроме того, недавно в небе над Киевом заметили необычное огромное облако в форме воронки, которая сужается ближе к земле.