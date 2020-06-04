Какие области в Украине лидируют по смертности от коронавируса: печальные данные на 4 июня

Черновицкая область лидирует по зараженным коронавирусом, а также по количеству смертей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По состоянию на 4 июня в Украине COVID-19 за сутки заболели 588 человек. Также за сутки умерло 12 людей, а за время пандемии скончались 747 человек.

Количество летальных исходов по областям:

Черновицкая – 148

Ивано-Франковская – 84

Киев – 69

Львовская – 62

Харьковская – 49

Ровенская – 40

Киевская – 37

Волынская – 29

Закарпатская – 28

Кировоградская – 26

Тернопольская – 26

Днепропетровская – 22

Одесская – 18

Винницкая – 16

Черкасская – 16

Житомирская – 14

Запорожская – 14

Полтавская – 13

Хмельницкая – 11

Николаевская – 7

Черниговская – 7

Донецкая – 5

Сумская – 4

Херсонская – 3

Луганская – 0

Статистика на оккупированных территориях недоступна.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки зафиксировано значительно большее число новых случаев коронавируса, чем в предыдущие дни, – 588.