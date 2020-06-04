Какие области в Украине лидируют по смертности от коронавируса: печальные данные на 4 июня

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Черновицкая область лидирует по зараженным коронавирусом, а также по количеству смертей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По состоянию на 4 июня в Украине COVID-19 за сутки заболели 588 человек. Также за сутки умерло 12 людей, а за время пандемии скончались 747 человек.

Количество летальных исходов по областям:

  • Черновицкая – 148
  • Ивано-Франковская – 84
  • Киев – 69
  • Львовская – 62
  • Харьковская – 49
  • Ровенская – 40
  • Киевская – 37
  • Волынская – 29
  • Закарпатская – 28
  • Кировоградская – 26
  • Тернопольская – 26
  • Днепропетровская – 22
  • Одесская – 18
  • Винницкая – 16
  • Черкасская – 16
  • Житомирская – 14
  • Запорожская – 14
  • Полтавская – 13
  • Хмельницкая – 11
  • Николаевская – 7
  • Черниговская – 7
  • Донецкая – 5
  • Сумская – 4
  • Херсонская – 3
  • Луганская – 0

Статистика на оккупированных территориях недоступна.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки зафиксировано значительно большее число новых случаев коронавируса, чем в предыдущие дни, – 588.