Какие области в Украине лидируют по смертности от коронавируса: печальные данные на 4 июня

Черновицкая область лидирует по зараженным коронавирусом, а также по количеству смертей.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По состоянию на 4 июня в Украине COVID-19 за сутки заболели 588 человек. Также за сутки умерло 12 людей, а за время пандемии скончались 747 человек.
Количество летальных исходов по областям:
- Черновицкая – 148
- Ивано-Франковская – 84
- Киев – 69
- Львовская – 62
- Харьковская – 49
- Ровенская – 40
- Киевская – 37
- Волынская – 29
- Закарпатская – 28
- Кировоградская – 26
- Тернопольская – 26
- Днепропетровская – 22
- Одесская – 18
- Винницкая – 16
- Черкасская – 16
- Житомирская – 14
- Запорожская – 14
- Полтавская – 13
- Хмельницкая – 11
- Николаевская – 7
- Черниговская – 7
- Донецкая – 5
- Сумская – 4
- Херсонская – 3
- Луганская – 0
Статистика на оккупированных территориях недоступна.
Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки зафиксировано значительно большее число новых случаев коронавируса, чем в предыдущие дни, – 588.