Журналисты рассказали о манипуляциях с ГСН экс-замминистра Парцхаладзе

Большинство разработанных Минрегионом, где заместителем министра был Лев Парцхаладзе, Государственных строительных норм допускают “индивидуальный подход”, а соответственно риски для коррупции.

Об этом сообщается в материале “источника”: Любимые игрушки: как Парцхаладзе родил строительный хаос и зачем ему теперь Зеленский.

“Что и в каком случае считать “нарушением”, а что нет – чиновник решал на свое усмотрение, не ограничивая себя жесткими требованиями закона. То есть, на бумаге требования вроде бы и есть, но если “очень надо” – то они не такие уж суровые, либо их нет”, – говорится в материале.

По их информации, автором инструмента регулирования строительной деятельности является Анатолий Беркута, который занимал руководящие посты в строительной отрасли с советских времен, а в последние лет 10 он занимает пост вице-президента возглавляемой Парцхаладзе Конфедерации строителей Украины.

Также Парцхаладзе стал известен благодаря скандальному переписыванию ГСН в 2018 году, когда в список изменений вошли ограничения на плотность заселения и на высоту жилой застройки в пригородах. После принятия ГСН были оспорены в суде и признаны неправовыми. Решение суда в силу не вступало, пока суды продолжались, и Парцхаладзе с командой создал новые ГСН, образца 2019 года, что создало очередную коллизию и усилило коррупционные риски.

“По сути – те же ГСН, что были в 2018 приняты и затем признаны судом неправовыми. Итак, на выходе “реформаторского” порыва Льва Ревазовича имеем: актуальные ГСН образца до 2018 года; одновременно с ними являются действующими еще не окончательно отмененные судом ГСН 2018 года, во многом противоречащие прежним ГСН; и вишенка на торте – ГСН 2019 года”, – отметили журналисты.