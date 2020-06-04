В компании “Агро Газ Трейдинг” заявили об отсутствии какой-либо задолженности перед ОПЗ

“Агро Газ Трейдинг” с конца лета прошлого года является поставщиком давальческого сырья для Одесского припортового завода, что стало залогом восстановления его работы после полуторагодовалого простоя. АГТ выполняет все финансовые обязательства перед ОПЗ, не имеет никаких задолженностей и осуществила предоплату будущих поставок продукции.

Об этом сообщает пресс-служба компании АГТ.

“В марте 2020 АГТ повысила ставки по толлинговому соглашению, и на сегодня АГТ работает со ставками $ 39 и $ 51 за переработку тонны аммиака и карбамида соответственно. Финансовый эффект от повышения платы за переработку сырья для ОПЗ составил 12,5 млн грн, которые были направлены на энергомодернизацию предприятия и повышение зарплат работникам завода в среднем на 10% с 1 апреля. По состоянию на начало июня 2020 году в расчетах с заводом в АГТ отсутствуют какие-либо задолженности, наоборот есть переплаты, что выступает дополнительным фактором финансовой устойчивости ОПЗ”, – говорится в сообщении.

Напомним, за 300 дней с момента возобновления работы ОПЗ переработал 538 млн кубометров газа, из которых изготовил 669,7 тыс тонн карбамида и 61,6 тыс тонн аммиака.

ОПЗ в перечне предприятий, в отношении которых ведется подготовка к приватизации. Компания АГТ рассматривает возможность участия в приватизации ОПЗ.