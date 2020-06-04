Рада поддержала обновление Избирательного кодекса: что это значит

В четверг, 4 июня Верховная Рада 292 голосами поддержала в первом чтении проект закона об обновлении Избирательного кодекса.

“источник” рассказывает, каким будет обновленный избирательный кодекс.

“Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства”, за который проголосовали депутаты, предполагает снижение партийного порога для населенных пунктов с 15 тысячами избирателей.

Сейчас пропорциональная система действует для выборов в представительные органы власти в городах с количеством избирателей более 90 тысяч. По той же системе теперь выбирают и депутатов парламента. В более маленьких городах прописана многомандатная мажоритарная система с допуском самовыдвиженцев.

При этом, в поселках и райсоветах и дальше остается мажоритарная система, хотя по населению они могут быть значительно больше, чем 15 тысяч.

Также изменится залог для участия в выборах. Сейчас его высчитывают по формуле: 4 минимальные зарплаты (одна “минималка” составляет 4723 грн) на каждые 10 тысяч избирателей единого областного или городского избирательного округа.

В законопроекте два изменения по залогам: введение залога для участников выборов по мажоритарной системе и уменьшение залога для партийных списков и кандидатов в городские председатели в четыре раза, то есть в формуле будет фигурировать одна минимальная зарплата на каждые 10 тысяч избирателей.

Кроме того, законопроект отменяет норму, по которой, в случае, если из избиркома выбывает председатель или секретарь, то лицо, делегировавшее его туда, имеет право направить на место выбывшего другого кандидата.

Как сообщал “источник”, 18 мая Центральная избирательная комиссия приняла решение об изменении в документе касательно избирательного адреса. С 1 июля внутренне перемещенные лица смогут голосовать на местных выборах по месту фактического проживания.