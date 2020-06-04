“На улице жарко”: жена известного футболиста показала стройную фигуру в бикини, фото

Корал Симанович, жена полузащитника испанской “Барселоны” Серхи Роберто, продемонстрировала свою великолепную фигуру.

Девушка опубликовала фото в Instagram, на котором она предстала в бикини.

Симанович, которая ранее работала моделью, показала, что смогла вернуть свое тело в форму после родов. В комментарии к снимку избранница футболиста написала: “На улице жарко”.

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Instagram Корал Симанович

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Отметим, что у Роберто и Симанович в ноябре прошлого года родилась дочь Кайя.

Ранее “источник” сообщал, что девушка украинского чемпиона мира порадовала фанатов страстным фото.