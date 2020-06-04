Благодаря ему целая отрасль “застряла”: стало известно о возможном назначении в Нацсовет реформ

Бывший заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе стремится получить место в исполнительном комитете Национального Совета реформ, и в этом ему способствуют представители Офиса президента.

Об этом говорится в материале “источника”: Любимые игрушки: как Парцхаладзе родил строительный хаос и зачем ему теперь Зеленский.

Как утверждают источники в Министерстве развития общин и территорий Украины, в Национальном совете реформ Парцхаладзе планирует курировать строительную отрасль и инициированную в ней президентом Зеленским реформу.

“Доверять курировать процесс реформы тому, кто не только показал себя ее противником, но и является создателем одной из самых скандальных схем – это, мягко говоря, непоследовательною… Что общего у Льва Ревазовича с реформаторской деятельностью, сказать сложно. В значительной мере именно благодаря его деятельности в Минрегионе отрасль застряла в нормативных требованиях, пробираться через которые строительным компаниям долго, дорого и, порой, не всегда законно”, – говорится в материале.

Журналисты упоминают созданный Львом Парцхаладзе Научно-технический совет при Министерстве регионального развития времен правительства Владимира Гройсмана, который занимался “согласованием” отклонений от ГСН – требований к строительству, которые регулярно оспаривались в судах и переписывались командой Парцхаладзе. В результате коллизий с уже начатыми стройками создавались огромными коррупционные риски, которые “решались” через Совет политика.

“Письмо, якобы разрешающее нарушение подзаконного акта застройщику, выдавал некий Научно-технический совет – “контора” без статуса и полномочий. С такой “филькиной грамотой” от Парцхаладзе, вроде как очистившийся от грехов застройщик спокойно продолжает строительство. Но для контролирующих органов бумага от Научно-технического совета – не документ”, – поясняют схему органа Парцхаладзе и риски для бизнеса журналисты.