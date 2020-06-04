Появилось фото “героя”, протаранившего на огромной скорости ларек в Киеве

В сети показали фотографию водителя, который в ночь на 4 июня на огромной скорости вылетел на пешеходную зону и протаранил ларек.

Фотографию нарушителя опубликовало сообщество dtp.kiev.ua в социальных сетях.

“Вчера за рулём автомобиля, вылетевшего на тротуар и протаранившего ларёк в Киеве на проспекте победы у станции метро КПИ был парень в тёмных очках на фото”, – говорится в подписи.

Также журналисты отмечают, что сам нарушитель место преступления покинул. О состоянии его здоровья никакой информации нет.

Ранее “источник” сообщал, что в понедельник, 1 июня, в Киеве произошла небольшая автомобильная авария – из-за ошибки водителя элитное авто заехало на высокий бордюр и заблокировало одну из полос на дороге.