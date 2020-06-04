Резников о скандальной идее по Донбассу: “Забыли и идем дальше”

Идея создания Консультативного совета при политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу оказалась нецелесообразной. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников исключил его формирование.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

“Нет ответа от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже нецелесообразен. Забыли и идем дальше”, – сообщил Алексей Резников.

В то же время, почти завершились консультации и собеседования с кандидатами, которых планируют привлечь в украинскую делегацию в ТКГ в качестве представителей ОРДЛО

“Мы уже почти завершили консультации и собеседования с кандидатами, которые будут с украинской стороны приглашенными представителями во время переговоров в ТКГ… Может 8, может 16 (представителей, – ред.). В зависимости от повестки дня. У нас 4 рабочих группы. Вопрос не в количестве, а в качестве”, – добавил он.



