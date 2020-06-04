Не поставки воды: эксперт объяснил, какие вопросы больше всего волнуют людей в Крыму

Население аннексированного Россией Крыма не испытывает проблем с водой, но их беспокоит множество других проблем из-за оккупации полуострова.

Об этом рассказал “источнику” бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым, а также эксперт ad hoc ОБСЕ Борис Бабин.

По его словам, вода из Северо-Крымского канала не была предназначена для населения. Она необходима в промышленном производстве и сельском хозяйстве. Потому этот вопрос больше волнует оккупационные власти.

В то же время у самих людей возникли другие проблемы после аннексии.

“Сейчас их больше всего беспокоят снижение доходов, отсутствие социальных перспектив, проблемы в медицине, проблемы, связанные с нелегальностью их статуса, как населения якобы присоединенной к России территории, притеснений по национальным и политическим признакам”, – сказал Бабин.

Детальнее читайте в материале “источника”: Россия планирует провокации против Украины, вопрос лишь в том, когда – Борис Бабин.