Рада окончательно приняла закон о жестком наказании для “воров в законе”

Верховная Рада Украины окончательно приняла закон № 2513, устанавливающий уголовную ответственность за участие в преступных сообществах, их “сходках” и за статус “вора в законе”.

За закон проголосовали в четверг, 4 июня.

Закон вводит уголовную ответственность за сам статус “вора в законе”. За – 236 голосов. Против были 56 нардепов. Также удержались от голосования 43 политика. Не голосовали – 33.

Отмечают, что Нацполиция также показала депутатам, как авторитеты пытаются остановить принятие законопроекта. Это возмутило “Голос”. Он голосовал против.

Как сообщал “источник”, Верховная Рада 4 июня 263 голосами назначила министром культуры народного депутата от “Слуги народа” и главу комитета по информационной политике Александра Ткаченко.