Победительница “Холостяка” после расставания с героем продолжает носить кольцо – этому есть простое объяснение

Юбилейный сезон “Холостяка” закончился неделю назад, а зрители канала СТБ продолжают обсуждать его неожиданный финал. Макс Михайлюк и Даша Ульянова не смогли построить отношения вне проекта. Как выяснилось, главный герой имел интимную близость с другой участницей шоу. Победительница реалити посчитала это изменой, поэтому пара рассталась.

Несмотря на скандальный финал, поклонники шоу продолжают следить за жизнью Даши и Макса. Правда теперь они перекочевали в Instagram. На последних снимках победительницы “Холостяка” внимательные пользователи заметили интересную деталь – кольцо с бриллиантом, которое Макс подарил гимнастке в финале реалити.

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Фолловеры Даши стали забрасывать ее вопросами, в надежде на то, что пара помирилась. “Вы с Максом?”, “Колечко”, “Вы вместе?”, “Кольцо Даша не снимает, значит не все так глобально, я думаю будут они вместе”, “А колечко просто так не носят”, “Извиняюсь за нескромный вопрос: а кольцо просто носишь? Как награду за победу?” – интересуются фаны.

Девушка не стала долго интриговать и дала объяснение: “Кольцо просто не хочу снимать, оно мне очень нравится”.

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa