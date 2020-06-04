Какие области в Украине не готовы смягчать карантин: тревожные данные на 4 июня

В Украине за сутки, 3 июня, был установлен антирекорд по числу новых зараженных коронавирусом. По этой причине Киев и еще восемь областей не готовы к новому этапу смягчения карантина.

Об этом свидетельствует таблица Министерства здравоохранения Украины.

По ней видно, что нормативам не соответствуют показатели в Киеве, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

Как известно, на ослабление карантина влияют три показателя: инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней), которая не должна превышать 12 на 100 тысяч населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения (менее 50%) и охват тестированием, который должен быть не ниже уровня инцидентности.

Как сообщал “источник”, в Украине с пятницы, 5 июня, планируют снова смягчить карантин – разрешат свободно работать всем заведениям общественного питания, также будут разрешены внутренние авиаперелеты, а с 15 июня – заграничное авиасообщение.