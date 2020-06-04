В известном киевском вузе внезапно начались обыски: первые подробности

В Киевском Национальном университете имени Тараса Шевченко утром в четверг, 4 июня, начались обыски.

Как сообщает “источник”, об этом пишет “24 канал”, ссылаясь на собственные источники.

В университет, по предварительной информации, пришли правоохранители Нацполиции и СБУ. В пресс-службе ведомства сейчас отметили, что не комментируют ситуацию и не могут сказать, в каком именно корпусе проводят обыски.

В красный корпус сейчас пускают только по пропускам. На место прибыл адвокат, который не представился, чьи интересы защищает. Ситуацию он отказался комментировать.

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