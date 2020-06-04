Ребенок практически не разговаривал и передвигался в детской коляске: на Луганщине полиция инициировала лишение матери родительских прав

На Луганщине полицейские инициировали лишение матери 10-летней девочки родительских прав.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

В течение трех лет под пристальным контролем инспекторов ювенальной превенции и Службы по делам детей находилась семья (мать и дочь), так как мать употребляла алкогольные напитки и не смотрела за ребенком, имевшим медицинский диагноз и требовавшим постоянного внимания. Сейчас мать лишена этого статуса, а ребенком занимаются социальные службы.

42-летняя местная жительница трижды привлекалась к административной ответственности по ст. 184 КУоАП за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. Во время регулярного посещения семьи, брала обязательство оставить пагубные привычки, убрать в квартире и начать заботиться о дочери. В 10 лет ребенок почти не разговаривает и передвигается в детской коляске (последствия диагноза, который был поставлен врачами и отсутствия лечения).

Во время очередной проверки социально-бытовых условий семьи, полицейские и представители социальных служб, изъяли девочку из семьи и поместили в медицинское учреждение. Даже визуально ребенок недоедал, по полученной информации она ела только хлеб. Дальнейшая надежда на то, что мать одумается, могла привести к трагическим последствиям.

Сейчас ребенок проходит реабилитацию в больнице, заметно набрал вес и находится под наблюдением медицинского персонала. Надеемся, что благодаря заботе реабилитологов и врачей ребенок встанет на ноги и найдет свой путь в жизни.