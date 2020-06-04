В Украину идет жара до +30: синоптик назвала “переломную” дату

Уже с 6 июня в Украине установится по-настоящему летняя погода, местами воздух прогреется до +28-30 градусов.

Об этом в Facebook написала известный украинский синоптик Наталья Диденко.

Уже 5 июня температура воздуха в Украине достигнет +20 +24 градусов, в центральных областях и на юге местами до +26 градусов. В Сумской и Харьковской областях будет немного прохладнее – +17 +22 градуса. Прогнозируется порывистый ветер юго-западного направления.

“5 июня дожди с грозами наиболее вероятны в северных областях Украины, в Центре, местами на Западе и на Харьковщине. Все, кто не попал в этот мокрый список – завтра без существенных осадков“, – пишет Диденко.

В Киеве 5 июня прогнозируются грозовые дожди. Ветер юго-западный, порывистый. Ближайшей ночью уже +10 +12 градусов, днем потеплеет до +22 + 24 градусов.

“Уже с 6 июня тепло раскручиваться дальше и нас ждут жаркие деньки. На Троицу (7 июня) в Украине ожидается +23 +28 градусов, на юге и востоке местами до +30 градусов!“, – обрадовала синоптик.

По предварительным прогнозам, следующая неделя в Украине будет жаркой и преимущественно сухой. Исключение составит только западный регион, где будут идти дожди и ожидается низкая температура воздуха.

Как сообщал “источник”, метеоролог Вера Балабух прогнозирует, что лето в Украине будет сопровождаться сильными ливнями, градом и шквалами, при этом невелика вероятность, что экстремальной и длительной будет жара.