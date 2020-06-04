В Одессе подросток за рулем авто протаранил столб и попытался сбежать от “копов”: видео

В Одессе 12-летний мальчик едва не натворил страшной беды, когда сел за руль автомобиля. К счастью, его вовремя остановили полицейские.

Как сообщает паблик “Трасса-Е95” в социальной сети Facebook, ребенок решил устроить гонки по ночному городу и начал скрываться от полиции.

В один из моментов малолетний водитель врезался в столб, после чего заперся в автомобиле.

Пока полицейские пытались достать хулигана из транспортного средства, автомобиль завелся и ребенок совершил новую попытку скрыться с места.

К счастью, остановить лихача удалось на улице Рихтера. Там во время задержания копы разбили стекло автомобиля, после чего извлекли нарушителя из салона.

Интересно, что ребенок не доставал до руля из-за низкого роста и поэтому подложил на сиденье подушку.

Напомним, что в Киевской области на трассе Киев-Чоп в ночь на 4 июня произошла смертельная авария с участием внедорожника и фуры.