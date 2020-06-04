Звезда сборной Украины продолжит карьеру в России

Звезда сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова продолжит карьеру в новосибирском “Динамо”.

Об этом сообщает Eurobasket.com.

Согласно информации источника, Ягупова покинет турецкий “Фенербахче”, за который она выступает с 2019 года, и подпишет контракт с российским клубом. Также в “Динамо” перейдет другая украинка – Людмила Науменко.

Ягупова является уроженкой Днепра. В нынешнем сезоне она в среднем проводила на паркете 35 минут, набирала 21,3 очка, выполняла 5,7 подбора и делала 5,5 ассиста за матч. Ранее украинка выступала за “Регину-Баскет”, “Елисавет-Баскет”, “Днепр”, “Чукурову” и “Мерсин”.

Ранее “источник” сообщал, что украинская баскетболистка добилась небывалого признания в Европе.