5 детских садиков возобновили работу в Кременском районе

В учреждениях дошкольного образования Кременского района возобновлен учебный процесс.

Об этом сообщает пресс-служба Кременской районной государственной администрации.



Согласно решения районной комиссии ТЭБ и ЧС от 25 мая 2020 №13 о предоставлении разрешения на посещение учреждений дошкольного образования, 5 учреждений дошкольного образования района, а именно: «Ласточка», «Катюша», «Березка» Кременского городского совета, «Калинка» Кременского районного совета, «Рябинушка» Кудряшевского сельского совета возобновили свою работу после карантина.



Садики успешно прошли первый подготовительный этап соответствии с рекомендациями МОН Украины. Приобретено средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие и моющие средства, проведены инструктажи работников об особенностях работы учреждения в течение карантина, проведена генеральная уборка помещений с дезинфекцией поверхностей, уборка прилегающей территории и детских площадок, сделан заказ продуктов питания, установлено у родителей о состоянии здоровья детей, которые будут посещать заведение в этот период.



По информации отдела образования, сегодня в детские учреждения пришли около сотни детей. Прием воспитанников состоялся на открытом воздухе с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических требований.

Восстановление работы садиков «Звездочка» и «Малютка» планируется с 9 июня.