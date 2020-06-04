Назначен новый вице-премьер Украины по евроинтеграции: биография и фото

Парламент назначил на должность руководителя европейского и евроатлантического направления Ольгу Стефанишину.

Голосование состоялось в четверг, 4 июня.

Она заменила на посту Вадима Пристайко. До сентября 2019 года Стефанишина руководила Правительственным офисом по координации европейской и евроатлантической интеграции.

Ольга Стефанишина родилась в Киеве 14 мая 1983 года. В 2000 году окончила Украинский колледж имени Сухомлинского. Высшее образование получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности Язык и литература (английская, немецкая), а выпустилась в 2005 году.

Она также училась и в США, где закончила курс по планированию проектов в Университете Огайо.

С 2004 года работала переводчицей, потом – ассистентом и координатором одного из проектов в международной организации VNG-International. Была координатором Главного Управления социальной защиты населения в городе Киеве.

С 2005 года Стефанишина координировала проект Совместное стратегическое управление мерами борьбы со СПИДом в Украине в Академии содействия образованию. А в 2006 году работала в Национальном комитете Общества Красного Креста Украины.

Возглавляла отдел политики и адвокации Всеукраинской сети людей живущих с ВИЧ/СПИДом в 2007-2011 годах.

В 2011 году стала соосновательницей благотворительного фонда Пациенты Украины, в котором проработала на должности исполнительного директора до 2018 года.

В январе 2018 года присоединилась к команде и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, став ее заместителем. Стефанишина проводила реформы медицинских закупок, занималась работой по предоставлению доступа к качественным медуслугам и лекарствам в Украине. Занималась борьбой с коррупцией в сфере профильных госзакупок.

Замужем, воспитывает двух дочерей.

Ольга Стефанишина стала народным депутатом Верховной Рады нового созыва, пройдя по списку партии Святослава Вакарчука “Голос”, в котором она занимает 10 место.

Как сообщал “источник”, в мае президент Владимир Зеленский заявил о том, что на вакантные государственные должности некого назначать, поскольку в стране кадровый голод.