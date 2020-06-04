Чувствовал, что умирает: всплыли новые детали гибели медика от коронавируса под Львовом, фото

В городе Сокаль Львовской области от коронавируса умер старший фельдшер подстанции экстренной медицинской помощи Роман Криль, появились грустные подробности о его последних днях.

Об этом сообщает “Сегодня”.

Роман Криль более 40 лет отдал медицине и имел славу одного из самых уважаемых медиков во Львовской области. COVID-19, вероятнее всего, “подхватил” во время одного из выездов к пациентам. От него заразилась и его жена, тоже медик.

“Мой муж был самым лучшим. И мужем, и отцом, и дедом, и фельдшером. Свою болезнь считал серьезной, берег себя, но были пациенты, которые, вызывая скорую, не говорили правды о своих симптомах. Бригада моего мужа работала в масках и перчатках, но не в такой защите, в которой нужно ехать к “ковидным” пациентам. То есть для таких пациентов есть спецбригады“, – говорит вдова фельдшера Мария Криль.

По ее словам, болезнь у ее мужа протекала очень стремительно.

“Где-то 25 числа у него поднялась температура до 38,5. Мы заподозрили неладное, были назначены антибиотики. Затем муж на своей машине съездил и сделал КТ. Исследование показало наличие пневмонии с подозрением на COVID-19. Позже выяснилось, что тест на коронавирус – положительный. Муж был госпитализирован, позже был направлен в пульманологический центр. Он был в сознании до последнего дня. Со вторника начал прощаться со всеми, с детьми, чувствовал… Умер муж спустя неделю, 31 мая. “Сгорел” за неделю“, – рассказала женщина.

Сама же женщина не заболела COVID-19, а только была инфицирована.

“То есть была легкая степень. Но не было ни температуры, ни других симптомов. Сегодня мне позвонили и сообщили, что мой тест – негативный“, – отметила она.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки зафиксировано значительно большее число новых случаев коронавируса, чем в предыдущие дни, – 588.