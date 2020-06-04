Не отвечает вызовам: Рада приняла жесткое решение по программе Кабмина

Украинский парламент отправил на доработку программу деятельности Кабмина.

Во время голосования 4 июня такое решение поддержали 245 народных избранников.

В ближайшее время в правительстве должны доработать документ, после чего его вновь вынесут на рассмотрение парламента.

Интересно, что в случае поддержания такой программы, действующий Кабмин получил бы год иммунитета. Также парламент бы не смог уволить премьер-министра.

Отметим, что во время заседания Рады сам глава Кабмина Денис Шмыгаль призвал нардепов отправить программу на доработку.

“Важно, чтобы программа отвечала тем вызовам, которые есть сегодня. Именно поэтому сегодня мы будем просить народных депутатов отправить ту программу деятельности на доработку. После того Кабмин сможет внести обновленную программу деятельности, разработанную совместно с парламентом, со всеми комитетами”, – отметил он.

В самой программе говорилось, что Кабмин должен сфокусировать свое внимание на решении задач, которые возникли из-за коронавируса. Также там были прописаны планы о защите территории Украины и безопасной реинтеграции оккупированной части страны.

Детальнее о программе Кабмина читайте в материале “источника”: Набор умных, но слабо связанных слов: что предлагает Кабмин для борьбы с последствиями коронавируса