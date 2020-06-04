Юрий Горбунов показал нежные объятия с женой – это фото доказывает, что у них настоящая любовь

Катя Осадчая и Юрий Горбунов – одна из самых крепких и трогательных пар украинского шоу-бизнеса. Звездные супруги без стеснения демонстрируют свои трепетные чувства на публике, а поклонники с удовольствием наблюдают за их историей любви.

Так, на своих страничках в Instagram знаменитости опубликовали сочные фото, на которых позируют на фоне радуги. Один снимок получился очень романтичным – супруги стоят не зеленой лужайке, нежно обнимаются, прислонившись друг к другу лицом. “Радуга всегда вдохновляет”, – написал Горбунов.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Буквально за несколько часов этот кадр собрал более 30 тысяч лайков и массу теплых комментариев. Поклонники и звездные друзья пары восхищаются их семьей и называют их “самыми лучшими”.

“Обожаю вашу пару, вы настоящие и видно, что вы очень любите друг друга”, “Вы такие замечательные, счастья вам”, “Вы самые лучшие”, “Вау, романтика, радуюсь за вас”, “Вы очень красивая пара”, “Красивые и счастливые”, “Как мило”, – восхищаются фанаты супругов.

Фото: instagram.com/kosadcha

Фото: instagram.com/kosadcha