“Евробляхеры” устроили масштабный бунт в Киеве и выдвинули требования: эксклюзивные фото

В Киеве 4 июня под Кабинетом министров проходит митинг владельцев “евроблях”, которые хотят привлечь внимание к тому, что уже на протяжении многих лет в Украине не могут решить вопрос с растаможкой транспорта.

Фото акции сделал фотокорреспондент “источника” Александр Гончаров.

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Участники акции, которых собралось достаточно много, припарковали свои автомобили вдоль улицы Грушевского напротив здания правительства. Время от времени они синхронно сигналят клаксонами своих автомобилей.

При этом движение автомобилей не перекрыто.

Ранее “источник” сообщал, что еще в январе в Кабинете министров вынесли на рассмотрение законопроект, после принятия которого в Украине должна снизиться стоимость растаможки бывших в употреблении автомобилей.