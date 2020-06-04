От водителя остался только скелет: под Киевом произошло жуткое ДТП, фото и видео

В Киевской области на трассе Киев-Чоп в ночь на 4 июня произошла смертельная авария с участием внедорожника и фуры.

Как сообщает паблик dtp.kiev.ua, водитель Lexus на высокой скорости влетел в заднюю часть фуры, после чего зацепился за прицеп.

В результате фура протянула разбитый внедорожник несколько сотен метров, после чего он загорелся.

Пламя перекинулось и на прицеп, но водитель фуры успел отцепить его и отъехать.

К сожалению, в аварии погиб водитель внедорожника. Когда спасатели затушили транспортное средства, от водителя остался лишь обугленный скелет.

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