Еще один топовый бой: украинец договаривается о поединке с сильнейшим боксером мира

В нынешнем году может состояться еще один топовый бой с участием украинца – Сергей Деревянченко ведет переговоры с мексиканцем Саулем Альваресом о проведении поединка.

Об этом в Twitter сообщил инсайдер Майк Коппинджер.

Поединок Деревянченко и Альвареса, который в минувшем году был назван сильнейшим боксером вне зависимости от весовой категории, может состояться 14 сентября. Предполагается, что он будет проходить в рамках второго среднего веса.

Напомним, в текущем году должны были состоятся мегабои с участием украинцев Василия Ломаченко и Александра Усика. Первый должен был встретиться в объединительном поединке за четыре пояса в легком весе против американца Теофимо Лопеса, соперником второго был представитель супертяжелого дивизиона британец Дерек Чисора. Оба боя из-за пандемии коронавируса были перенесены на более поздний срок.

Ранее “источник” сообщал, что Деревянченко потерпел спорное поражение в чемпионском бою.