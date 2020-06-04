В работе “Приват24” произошел серьезный сбой: первые подробности

4 июня клиенты “ПриватБанка” заметили сбой в системе работы приложения для телефона “Приват24”.

О технической проблеме сообщают с самого утра, а некоторые также уточняю, что не могли войти в приложение еще 3 июня вечером.

Пользователи не могут войти в обычное мобильное приложение, а также программу для бизнеса. При попытке входа выдает ошибку “504” или пишет “Ошибка сервера”.

“Приват24 лежит. Пишет: Request failed with status code 504”, – сообщают пользователи в группе банка на Facebook.

“Да, аварийная ситуация связи. Не проходит авторизация в Приват24. Процессинг оплата картами и банкоматы работают в штатном режиме”, – пишет Obozrevatel, ссылаясь на пресс-службу “ПриватБанка”.

Также в службе отметили, что устранение проблемы может занять около получаса.