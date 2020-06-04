Путин может атаковать Украину на шести направлениях: озвучен тревожный прогноз

Эксперт назвал шесть направлений, на которых Россия может развернуть широкомасштабные вооруженные провокации против Украины.

О том, что россияне имеют планы вооруженных действий на юге Украины и не прекращают своих провокаций рассказал “источнику” бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым, а также эксперт ad hoc ОБСЕ Борис Бабин.

Он не только не исключает того, что Россия может попробовать соединить Крым с материком путем захвата территорий, и таким образом обеспечить водой полуостров, но и назвал еще несколько потенциально опасных направлений.

“Возможность широкомасштабных вооруженных провокаций, таких как захват Херсонской области, дельты Дуная, острова Змеиный, отдельных районов Одесской и Николаевской областей, Бердянска – присутствует в проектах государства-агрессора, они этого не скрывают. Это часть их обычной боевой подготовки, они тренируются для этого. Это ведь для нас наступил “мир” и “война закончилась“, – говорит Бабин.

Вместе с тем, Россия с Украиной по-прежнему воюет и тратит для этого огромные силы и средства.

“Вопрос лишь в том, когда они все это начнут – в этом году или в следующем, или через год“, – отметил эксперт.

Детальнее читайте в материале “источника”: Россия планирует провокации против Украины, вопрос лишь в том, когда – Борис Бабин.