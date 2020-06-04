В выводах судмедэкспертизы по делу Флойда нашли странную деталь: что пытались скрыть копы

Американец Джордж Флойд, которого убили полицейские во время задержания, был заражен коронавирусом.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на отчет судмедэкспертов. По их данным, 3 апреля Флойд сдал тест и он был положительным.

Интересно, что в первых выводах после смерти говорилось, что у Флойда были ишемическая и гипертоническая болезни сердца. Но уже тогда эксперты подтвердили, что вирус не мог сыграть никакой роли в его смерти, так как болезнь протекала в легкой форме и без симптомов.

Во время второй экспертизе медики установили, что у мужчины и вовсе не было обнаруженных ранее заболеваний, и он был здоров. Тогда же врачи сделали заключение о том, что он умер от удушья.

Подробнее о протестах в США из-за убийства афроамериканца читайте в материале “источника”: США в огне: массовые протесты и беспорядки из-за убийства охватили всю страну, фото и видео.