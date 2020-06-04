Новые случаи COVID-19 зафиксированы в Беловодске и Новопсковском районе. КАРТА

По состоянию на 4 июня в Луганской области лабораторно подтвержден 51 случай коронавирусной инфекции (+2 за минувшие сутки). Всего было исследовано 422 подозрительных случаев (+13 за минувшие сутки).

Об этом сообщает пресс-служба ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.



Новые случаи инфицирования зарегистрированы в пгт Беловодск и Новопсковском районе. Инфицированные лица прибыли с РФ и находились на самоизоляции.



На сегодняшний день продолжают лечение 10 человек, из них 3 – госпитализированы, 7 – амбулаторно.