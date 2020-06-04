Коронавирус атаковал мир с новой силой и побил страшный рекорд: печальные цифры

По состоянию на 4 июня в мире зарегистрировано 130,4 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Такое количество заболевших стало рекордным за все время пандемии в мире. Например, в предыдущий день зафиксировали 113,3 тысячи зараженных смертельным вирусом. А 1 июня инфекция одолела 98 тысяч 900 человек.

Ранее в среднем за сутки регистрировали около 90-100 тысяч новых случаев.

Теперь в мире зафиксировано 6 миллионов 511 тысяч 696 случаев заболевания. Всего от коронавируса умерло 386 тысяч 73 человека.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки зафиксировано значительно большее число новых случаев коронавируса, чем в предыдущие дни, – 587.