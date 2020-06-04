Кулеба объяснил, на какие компромиссы по Донбассу готова идти Украина

Украина для возврата неподконтрольных ей территорий Донбасса и Крыма готова идти на компромиссы.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью DW, передает ДонПресс

Глава ведомства уточнил, что данные регионы могут получить особый статус, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения. Кроме того, Украина настаивает на возвращении контроля над своими границами. Он подчеркнул: