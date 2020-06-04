Кулеба объяснил, на какие компромиссы по Донбассу готова идти Украина

Украина для возврата неподконтрольных ей территорий Донбасса и Крыма готова идти на компромиссы.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью DW, передает ДонПресс
Глава ведомства уточнил, что данные регионы могут получить особый статус, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения. Кроме того, Украина настаивает на возвращении контроля над своими границами. Он подчеркнул:
«Мы предлагаем России очень простое решение, чтобы мы никогда не пересекли нашу „красную линию“ — суверенный контроль над границей. И вместо мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в рамках Украины, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения».