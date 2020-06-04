Онлайн трансляция заседания Верховной Рады 4 июня

В четверг, 4 июня, состоится очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины, во время которого депутаты рассмотрят ряд важных законопроектов.

Смотрите на “источнике” онлайн видео трансляцию заседания украинского парламента.

Народные депутаты рассмотрят такие законопроекты:

Об освобождении и назначении членов Кабинета Министров Украины;

Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом;

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства.

Также будут решаться и другие вопросы.

Начало заседания в 10:00.

Как сообщал “источник”, группа народных депутатов, большинство которых представляют фракцию “Оппозиционной платформы – За жизнь” в Верховной Раде, требуют отменить закон о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место во время Революции Достоинства.