Онлайн трансляция заседания Верховной Рады 4 июня

В четверг, 4 июня, состоится очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины, во время которого депутаты рассмотрят ряд важных законопроектов.
Смотрите на “источнике” онлайн видео трансляцию заседания украинского парламента.
Народные депутаты рассмотрят такие законопроекты:
- Об освобождении и назначении членов Кабинета Министров Украины;
- Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом;
- Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства.
Также будут решаться и другие вопросы.
Начало заседания в 10:00.
Как сообщал “источник”, группа народных депутатов, большинство которых представляют фракцию “Оппозиционной платформы – За жизнь” в Верховной Раде, требуют отменить закон о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место во время Революции Достоинства.