Новые случаи COVID-19 выявлены в Луганской области

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 4 июня в Украине подтверждено 25 411 случаев COVID-19, из них 11 042 выздоровели, 747 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 588 случаев.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины

Всего в Украине 392 316 образцов исследовано методом ПЦР и 29533 образца – методом ИФА.

В общем заболели 1829 детей и 4888 медиков. На амбулаторном лечении 17 674 пациентов, из них 1532 ребенка и 3965 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7737 человек, из них 297 детей и 923 медика. В пдключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 297 человек, в том числе один ребенок и 28 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2634 медработника и 784 ребенка.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. – 1077 (677 выздоровели)

Волынская обл. – 986 (294 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 957 (349 выздоровели)

Донецкая обл. – 174 (109 выздоровели)

Житомирская обл. – 833 (474 ​​выздоровели)

Закарпатская обл. – 1257 (524 выздоровели)

Запорожская обл. – 469 (269 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1491 (887 выздоровели)

м. Киев – 3210 (849 выздоровели)

Киевская обл. – 1673 (472 выздоровели)

Кировоградская обл. – 526 (409 выздоровели)

Луганская обл. – 51 (41 выздоровел)

Львовская обл. – 1915 (490 выздоровели)

Николаевская обл. – 295 (182 выздоровели)

Одесская обл. – 933 (290 выздоровели)

Полтавская обл. – 272 (253 выздоровели)

Ровенская обл. – 1905 (1019 выздоровели)

Сумская обл. – 177 (147 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1220 (958 выздоровели)

Харьковская обл. – 1166 (471 выздоровел)

Херсонская обл. – 179 (161 выздоровел)

Хмельницкая обл. – 497 (276 выздоровели)

Черкасская обл. – 429 (327 выздоровели)

Черновицкая обл. – 3481 (1051 выздоровел)

Черниговская обл. – 238 (63 выздоровели).

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.