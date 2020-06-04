МОК может кардинально реформировать Олимпиаду-2020: что ждет игры

Международный олимпийский комитет (МОК) и власти Японии рассматривают вариант с серьезным реформированием летних Олимпийских игр-2020, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены на следующий год.

Об этом сообщает Yomiuri Shimbun.

Согласно информации источника, соревнования могут пройти в упрощенном формате, если ситуация в мире с пандемией не улучшится. В частности, церемонии закрытия и открытия игр могут провести с минимально возможным количеством участников. Также ограничения могут коснуться зрителей на трибунах и самих спортсменов во время их проживания в Олимпийской деревне и передвижения по ней.

Ранее “источник” сообщал, что в ВОЗ сделали неутешительный прогноз по Евро-2020 и Олимпиаде.