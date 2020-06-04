В Киеве стремительно растет число новых случаев коронавируса: статистика на 4 июня

В Киеве зафиксирован новый всплеск коронавируса – за минувшие сутки прибавилось 77 больных, среди них 15 медиков.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, вирус не отступает и продолжает поражать и взрослых, и детей. Всего в столице 3 210 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки заболели:

39 женщин в возрасте от 22 до 78 лет;

26 мужчин от 24 до 82 лет;

9 девочек от 1 до 17 лет и 3 мальчика: одному из них 2 года, двум – по 13 лет.

“В больницы столицы госпитализировали 11 больных. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за минувшие сутки 93 жителя столицы. Всего коронавирус преодолели 849 киевлян”, – отметил Кличко.

Он уточнил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 15. В Подольском – 12. В Шевченковском районе – 10 случаев.