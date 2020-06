Дрались с полицией и угрожали: Европой прокатилась волна “адских” протестов из-за смерти Флойда, видео

3 июня по Европе прокатились массовые акции протеста, связанные с убийством афроамериканца Джорджа Флойда в США.

На улицах крупнейших европейских городов собрались десятки тысяч митингующих, которые вступили в противостояние с силовиками.

Так, протесты прокатились городами Великобритании, Франции, Швеции и Греции.

В Лондоне акция прошла на площади Парламента, где тысячи демонстрантов скандировали лозунги в поддержку убитого американца.

Тут были зафиксированы стычки с полицией.

Breaking: Protesters are clashing with police in London, UK. Protesters are demonstrating against the deaths of George Floyd and Belly Mujinga. pic.twitter.com/hxEsJZMbny — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 3, 2020

Во Франции около 20 тысяч людей также провели шествие в память о Флойде и 24-летнем Адаме Траоре, которого убили во время задержания полицейские в 2016 году.

France officially the first country to ban a protest in support of #GeorgeFloyd both in front of the US embassy in Paris as well as in front of a court in support of Adama Traoré, another Black victim of police violence in France who died of similar causes https://t.co/vZhQ5Pt69u — Sahar Amarir (@SaharAmarir) June 2, 2020

В Афинах произошли столкновения участников протеста с полицией. Акция проходила возле американского посольства. Митингующие забрасывали представительство США “коктейлями Молотова” и камнями.

#BREAKING – Molotov’s being thrown at the US embassy in Athens, Greece after clashes between protestors and police by Antifa terrorists. #Greece #Athens #AntifaTerroristspic.twitter.com/WLsqzm2iR5 — ISCResearch (@ISCResearch) June 3, 2020

В Стокгольме, столице Швеции, в митинге приняли участие несколько тысяч человек, которые выступили против полицейского произвола.