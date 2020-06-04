Под Харьковом люди с топорами и оружием набросились на “копов”, началась стрельба: фото и видео

3 июня в Харьковской области группа вооруженных людей окружила автомобиль полиции и начала угрожать стражам порядка.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, инцидент произошел в Краснокутском районе.

Люди с оружием, палками и топорами заявили полицейским, что они якобы являются жителями района. В ходе переговоров с правоохранителями один из злоумышленников выстрелили в боковое стекло автомобиля.

В полиции отмечают, что днем ранее эти же лица уже угрожали полицейским.

Позже на место прибыли другие подразделения силовиков, которые задержали дебоширов.

Тем временем харьковские СМИ пишут, что среди задержанных оказался активист Николай Маслов. Как говорят его единомышленники, он был сильно избит.

В ночь на 4 июня под стенами полицейского участка в Харькове собралось около 30 сторонников активиста, которые требовали его освобождения.

Напомним, что в перестрелке, которая во вторник, 2 июня, произошла в Одессе на рынке “7 километр”, пострадали двое людей.