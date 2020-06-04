Путина поймали на странном изменении внешности за день: сеть взбудоражили фото

В сети обратили внимание на то, как в течение одного дня изменился внешний вид президента России Владимира Путина.

Соответствующие фотографии в социальной сети Facebook опубликовал известный украинский блогер Алексей Голобуцкий.

Он обратил внимание на то, что у президента РФ буквально за несколько часов поменялась форма головы. Блогер намекнул, что это мог быть двойник российского президента.

“1 июня в кремлевском бункере был насыщенный день – пришлось, судя по всему, выпускать на вахту целых двух Путиных: днем приветствовал многодетных родителей яйцеголовый, а вечером с их ЦИК говорил более круглоголовый”, – подписал он фото.

Под публикацией люди также прокомментировали различия между “двумя Путиными”.

Напомним, что на фото президента РФ Владимира Путина, сделанных в московском метро, обратили внимание на странности с ногами у российского лидера.