Россия мстит и демонстрирует силу: эксперт указал на опасный момент с похищением бойца ВСУ

Похищение украинского военного вблизи линии разграничения с оккупированным Крымом является реакцией оккупантов на учения Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от линии разграничения.

Об этом в интервью “источнику” заявил бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым, а также эксперт ad hoc ОБСЕ Борис Бабин.

По его словам, учения ВСУ были для россиян очень неприятным сюрпризом, и сейчас они демонстрируют, что могут присутствовать в районах, приближенных к линии разграничения, отсылать диверсионно-разведывательные группы и иметь там агентуру.

“Это очень неприятная история. Я надеюсь, что виновные в том, что невооруженный человек в одиночку находился на линии разграничения, будут выявлены и наказаны. Мы имеем нового заключенного, который захвачен оккупантами и должны организовать его освобождение”, – подчеркнул Бабин.

Он добавил, что нельзя забывать, что враг в Крыму и на Донбассе – один и тот же. И это политическая проблема, когда вместо того, чтобы повышать обороноспособность регионов, приближенных к Крыму, стоят хаб на Чонгаре.

“Есть информация, что наш военный был без оружия, чтобы не раздражать “российских партнеров”, совместно с которыми строят хаб. Поэтому мы и торгуем с оккупантами нефтепродуктами, еще чем-то, строим центры предоставления админуслуг. Это является следствием непродуманности нашей политики относительно Крыма в целом”, – уточнил эксперт.

Бабин отметил, что обострение на линии разграничения уже началось, оккупанты привели свои силы в состояние повышенной боевой готовности и устраивают провокации, а также эскалацию на Черном море возле Крыма и на Азовском море.

Детальнее читайте в материале “источника”: Россия планирует провокации против Украины, вопрос лишь в том, когда – Борис Бабин.