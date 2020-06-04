День ангела Владимира: веселые открытки и поздравления в стихах и прозе

В четверг, 4 июня, отмечают день ангела владельцы имени Владимир.
“источник” собрал красивые поздравления в стихах и прозе, а также прикольные открытки, которые вы можете отправить родным, близким, коллегам и друзьям в этот день.
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Владимир, дорогой, я тебя поздравлю и от души желаю тебе огромных жизненных побед, отважных и добрых поступков, уважения, счастья и удачи. Пусть твои желания исполняются, пусть в доме твоем горит огонек любви и понимания, пусть в душе всегда живет радость и отрада.
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Поздравляю, Владимир. Желаю быть храбрым воином на поле боя за свой успех, желаю быть мудрым князем в правлении своей жизнью. Здоровья тебе, Володя, крепких сил, удачи и мужества, а также любви, поддержки родных и друзей.
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Дорогой Володя, шлю тебе свои поздравления и пожелания большой удачи в жизни. Ведь ты сильный, смелый, уверенный в себе, а с помощью удачи сможешь добиться всего своего и даже большего! Будь успешен и счастлив, Володя.
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Великого и мужественного Владимира, прекрасного мужчину поздравляю с праздником. Желаю всегда быть лидером по жизни, стремиться к целям и заполучать успех, желаю крепкого здоровья и благополучия, море удовольствий и веселья.
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Владимир, поздравляю тебя с твоим днем. Пожелаю тебе удачи и везения на пути к своим победам, здоровья и благополучия, большого и светлого счастья, взаимной любви и верного успеха.
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Сегодня именины у Владимира,
Обладателям этого имени,
Пожелаю вечной радости,
Спокойной, легкой старости.
Пожелаю фарта и везенья,
Счастья долгового мгновенья,
Здоровья и богатства,
Любящего братства.
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Владимир, с именинами
Сегодня поздравляю!
Чтоб были Вы любимыми!
Я счастья Вам желаю!
Сбываются пусть все мечты!
И чтоб всегда на свете
Вы жили в ласке и в любви,
Не веря злой примете!
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Владимир, радости желаю,
Чтоб никогда не унывая,
Ты к целям двигался вперед,
Пускай всегда удача ждет,
Хочу здоровья пожелать,
Счастливым быть и процветать,
Желаю мира всей душой,
Поверь, успех не за горой!
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День ангела твой на подходе,
Тебя с ним поздравить хочу.
Пусть будет, любимый Володя,
Всегда тебе все по плечу.
Забудь о проблемах и дрязгах,
И жизнью своей насладись.
В веселый и радостный праздник,
Хотя бы на миг, окунись.
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Владимиру удачи пожелать
В день ангела хочу я всей душой,
Не думай ты грустить и унывать,
Удача пусть шагает за тобой.
Пускай везет тебе всегда, мой друг,
Пусть каждый миг сопутствует успех,
Пускай друзья протянут море рук,
Чтоб ты всегда был радостнее всех!