День ангела Владимира: веселые открытки и поздравления в стихах и прозе

В четверг, 4 июня, отмечают день ангела владельцы имени Владимир.

“источник” собрал красивые поздравления в стихах и прозе, а также прикольные открытки, которые вы можете отправить родным, близким, коллегам и друзьям в этот день.

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Владимир, дорогой, я тебя поздравлю и от души желаю тебе огромных жизненных побед, отважных и добрых поступков, уважения, счастья и удачи. Пусть твои желания исполняются, пусть в доме твоем горит огонек любви и понимания, пусть в душе всегда живет радость и отрада.

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Поздравляю, Владимир. Желаю быть храбрым воином на поле боя за свой успех, желаю быть мудрым князем в правлении своей жизнью. Здоровья тебе, Володя, крепких сил, удачи и мужества, а также любви, поддержки родных и друзей.

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Дорогой Володя, шлю тебе свои поздравления и пожелания большой удачи в жизни. Ведь ты сильный, смелый, уверенный в себе, а с помощью удачи сможешь добиться всего своего и даже большего! Будь успешен и счастлив, Володя.

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Великого и мужественного Владимира, прекрасного мужчину поздравляю с праздником. Желаю всегда быть лидером по жизни, стремиться к целям и заполучать успех, желаю крепкого здоровья и благополучия, море удовольствий и веселья.

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Владимир, поздравляю тебя с твоим днем. Пожелаю тебе удачи и везения на пути к своим победам, здоровья и благополучия, большого и светлого счастья, взаимной любви и верного успеха.

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Сегодня именины у Владимира,

Обладателям этого имени,

Пожелаю вечной радости,

Спокойной, легкой старости.

Пожелаю фарта и везенья,

Счастья долгового мгновенья,

Здоровья и богатства,

Любящего братства.

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Владимир, с именинами

Сегодня поздравляю!

Чтоб были Вы любимыми!

Я счастья Вам желаю!

Сбываются пусть все мечты!

И чтоб всегда на свете

Вы жили в ласке и в любви,

Не веря злой примете!

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Владимир, радости желаю,

Чтоб никогда не унывая,

Ты к целям двигался вперед,

Пускай всегда удача ждет,

Хочу здоровья пожелать,

Счастливым быть и процветать,

Желаю мира всей душой,

Поверь, успех не за горой!

***

День ангела твой на подходе,

Тебя с ним поздравить хочу.

Пусть будет, любимый Володя,

Всегда тебе все по плечу.

Забудь о проблемах и дрязгах,

И жизнью своей насладись.

В веселый и радостный праздник,

Хотя бы на миг, окунись.

***

Владимиру удачи пожелать

В день ангела хочу я всей душой,

Не думай ты грустить и унывать,

Удача пусть шагает за тобой.

Пускай везет тебе всегда, мой друг,

Пусть каждый миг сопутствует успех,

Пускай друзья протянут море рук,

Чтоб ты всегда был радостнее всех!