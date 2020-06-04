Ракета Маска отправила в космос партию спутников и вернулась на Землю: впечатляющее видео

Ракета-носитель Falcon 9, принадлежащая компании Илона Маска SpaceX, успешно отправила в космос новую партию спутников, после чего вернулась на Землю.

Об этом сообщает SpaceX.

Falcon 9 вывела на орбиту Земли 60 интернет-спутников, после чего приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

Отмечается, что спутники предназначены для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия на всей планете. На данный момент на орбите находятся уже 480 интернет-спутников.

Как сообщал “источник”, ранее космическое агентство NASA и компания SpaceX Илона Маска осуществили запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, который доставил американских астронавтов на орбитальную станцию МКС.

После успешного запуска Crew Dragon Илон Маск ответил на давнюю шутку главы “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина про батут.