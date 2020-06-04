Достал пистолет и начал стрелять: в Киеве произошел “дикий” инцидент в автобусе, фото

В Киеве поздним вечером 3 июня произошел конфликт со стрельбой в одном из автобусов города.

Как сообщает Telegram-канал “Дарница Live”, стычка произошла между мужчиной и группой лиц в автобусе на маршруте №18.

Во время конфликта мужчина пытался отбиться от обидчиков при помощи перцового баллончика, но во время потасовки его у него забрали.

Когда мужчина остался без средства защиты, один из его обидчиков достал пистолет и совершил выстрел.

При этом пока неизвестно, получил ли кто-то какие-либо повреждения. В полиции комментариев по этому поводу пока не давали.

Напомним, что Шевченковский суд Киева избрал меры пресечения задержанным участникам перестрелки в Броварах 29 мая из-за конфликта между несколькими перевозчиками в городе.