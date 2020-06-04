Достал пистолет и начал стрелять: в Киеве произошел “дикий” инцидент в автобусе, фото

В Киеве поздним вечером 3 июня произошел конфликт со стрельбой в одном из автобусов города.
Как сообщает Telegram-канал “Дарница Live”, стычка произошла между мужчиной и группой лиц в автобусе на маршруте №18.
Во время конфликта мужчина пытался отбиться от обидчиков при помощи перцового баллончика, но во время потасовки его у него забрали.
Когда мужчина остался без средства защиты, один из его обидчиков достал пистолет и совершил выстрел.
При этом пока неизвестно, получил ли кто-то какие-либо повреждения. В полиции комментариев по этому поводу пока не давали.
Напомним, что Шевченковский суд Киева избрал меры пресечения задержанным участникам перестрелки в Броварах 29 мая из-за конфликта между несколькими перевозчиками в городе.